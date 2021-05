'Cuatro al día' es testigo de un fallecimiento: muere una persona en el agua al intentar llegar a Tarajal

Primera persona fallecida en el intento de entrar a las costas españolas

Un vecino de Ceuta da la alerta a las autoridades

La periodista y el cámara han intentado mostrar esta imagen, pero después de que Joaquín Prat haya podido confirmar que se trataba de una persona y que había fallecido, ha pedido no enfocar más a esta imagen por "respeto". Tras confirmarlo, Mayka Navarro ha pedido "disculpas" porque no era consciente de que esto era así porque "desde la orilla no veía", algo que el presentador ha entendido, y que han decido dejar de mostrar.