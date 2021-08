La vuelta al cole preocupa a padres, profesores y sanitarios: el objetivo del gobierno es la presencialidad

Los expertos ven importante la vacunación . En el grupo de población de 12 a 16 años sólo un 16 por ciento tienen la pauta completa . Pero no hay que fiarlo todo a la inmunidad, porque los contagios continúan.

Desde UGT, su responsable de educación, Maribel Loranca, afirma que con las medidas acordadas este miércoles entre Gobierno y comunidades autónomas (las mismas que las que se acordaron en mayo de este año) "no se va a poder garantizar la distancia de seguridad porque se permiten ratios muy altas, no se habilitan espacios y no se refuerzan las plantillas docentes".