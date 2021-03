Violento robo en Barcelona a una mujer de 88 años: "Me cogieron del cuello y me tiraron encima de un coche"

María es una mujer de 88 años que volvía del médico cuando dos chicos le preguntaron dónde estaba la parada del metro. En ese momento empezó una brutal paliza, de la que acabó con el fémur roto: "Me cogieron del cuello para quitarme un collar y me tiraron encima de un coche. A partir de ahí, no recuerdo mucho más, pero ahora me siento incapaz de salilr a la calle", ha dicho en CAD, después de pasar un mes en el hospital.