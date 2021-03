El príncipe africano, acusado de violencia machista, responde: "Esa chica se lo ha inventado todo por dinero"

La joven le acusa de haberla "cogido del cuello" tras una discusión en su chalet de Madrid el pasado mes de noviembre. "Me dio un manotazo en la cabeza, caía al suelo suelo y me dí en la cabeza. En otra ocasión, me agarró del cuello y me dijo que era él quien tomaba las deciones", son sus declaraciones, tras las que el príncipe africano ha decidido marcharse de España y refugiarse en París.