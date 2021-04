Dos estafados por Ana María Bea, indignados tras su falta de arrepentimiento: “Que devuelva el dinero”

En la entrevista, Ana María Bea no mostraba un profundo arrepentimiento; es más, le mandó un mensaje burlón a la UCO, le dijo a Joaquín Prat que “creía” que ya no iba a estafar a nadie nunca más (pero no lo aseveraba) y, cuando éste se sorprendía de que no entonara el mea culpa, ella le preguntó: “¿Y qué quieres que haga Joaquín? ¿Que llore?...”