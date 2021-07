La emoción de la familia de Adriana Cerezo por su plata en Taekwondo en los Juegos Olímpicos

Con tan solo 17 años, Cerezo logró una plata que bien pudo ser oro, ya que a siete segundos del final del combate ganaba por 9-10. "Siempre hay un trabajo muy grande detrás, todo el mundo viene muy preparado. Yo me he sentido muy a gusto, he disfrutado de la Villa, del campeonato", apuntó.

Cerezo confió en que sea la primera de muchas para la delegación española. "No se me ha hecho complicada la espera aquí porque cuando estás compitiendo estás en tensión. He disfrutado del proceso del día y no me puedo quejar. Estoy muy contenta por abrir la lata y esperamos que vengan muchas medallas más", terminó.