Es obligatorio que un coche tenga claxon, pero también que el conductor lo utilice correctamente . En el caso de que no sea así, la DGT puede sancionar con multas que alcanzan los 200 euros. Un gesto que puede parecernos inofensivo, como utilizar el claxon para saludar a un amigo que pasa por la calle, se encuentra dentro de esos usos indebidos que puede acabar en sanción.

La normativa sobre el claxon permite, entre otras cosas, evitar la contaminación acústica , que ya supone un problema en las ciudades. Y en las pequeñas poblaciones, donde el nivel de ruido es inferior, no hay necesidad de saturarlo con el ruido del claxon. Se trata de cuidar de las condiciones de salud y bienestar de los vecinos, algo completamente razonable y necesario.

La función principal de las señales acústicas en los vehículos es evitar posibles accidentes , así que no dudes en utilizarlo para prevenir uno si vas conduciendo por vías estrechas o hay poca visibilidad.

A menos de que sea para evitar un accidente, no puedes utilizar el claxon en una zona de tráfico denso . Tampoco si te encuentras con una señal R-319, que indica que estás pasando por una zona próxima a un hospital o una residencia de enfermos.

Y, por supuesto, debes olvidarte de tocarlo para saludar, para amonestar a un coche que obstaculiza la vía o que ha realizado una maniobra incorrecta, porque el semáforo ha cambiado a verde y el coche de delante no avanza, para celebrar que tu equipo ha marcado un gol, etc. Tener prisa o ser impaciente no justifica, en ninguna situación, el uso del claxon.