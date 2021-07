Cuatro muertos tras colisionar un turismo y un tren en Novelda: creen que pudo ser un despiste del conductor

A pesar del impacto, el tren no llegó a descarrilar y ninguno de sus pasajeros sufrieron heridas, aunque el tráfico ferroviario estuvo cortado cerca de cuatro horas. Los ocupantes del vehículo regresaban de comer en un restaurante de Novelda. Al parecer, pudieron acceder al paso a nivel por un camino lateral, y no de frente a la semibarrera, lo que pudo ocasionar que no se percataran de que estaba bajada. Las autoridades continúan investigando el suceso. Las localidades de Elda y Petrer han declarado tres días de luto por los fallecidos.