Antonio Pampliega, del conflicto talibán: "Afganistán va a ser el infierno en la Tierra y nadie va a prestar atención"

Uno de los periodistas de guerra españoles que mejor conocen el conflicto de Oriente Medio es Antonio Pampliega, que estuvo secuestrado en Siria por una célula terrorista de Al Qaeda durante 299 largos y oscuros días. ‘Cuatro al día’ le ha entrevistado para hablar con él sobre la toma de control de los talibanes de todo el territorio de Afganistán, con la pérdida de derechos que ello conlleva para los afganos que, desgraciadamente, no han conseguido salir del país.

Sobre el futuro de los afganos, este periodista de guerra, que ha estado al pie del cañón, no tiene ninguna duda:”Afganistán va a ser el infierno en la Tierra, no hay talibanes moderados. Ése es un concepto que nos hemos inventado en occidente para justificar nuestra salida de allí y, lo peor es que, hasta que no haya un atentado en Nueva York o en Madrid nadie va a prestar atención a lo que va a pasar allí. Los talibanes dejan a los muertos en la calle para que se los coman los muertos, eso es lo que hacen”.