'Cuatro al día' recupera una entrevista de Antonio David: "Mi hija Rocío no va a terapia, lo habla todo con su padre"

La hija de Rocío Carrasco también explicó el motivo por el que, a pesar de que ella se lo pidió en ‘El Programa de Ana Rosa’, no ha llamado por teléfono a su hija Rocío: no cree que ella esté preparada ni ella tampoco para enfrentarse a ese momento en el que vuelvan todos los fantasmas del pasado.

A este respecto, la periodista ha publicado una entrevista reciente que dio Antonio David en la que hablaba, precisamente, de este tema: “Le preguntaron si Rocío había ido a terapia y dijo que no, que la joven no quería. Que ellos lo hablaban todo, también de ese episodio con su madre y que no hay nadie mejor que un padre para resolver los problemas de un hijo”.