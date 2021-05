Orden de búsqueda internacional para encontrar a Anna y Olivia, presuntamente secuestradas por su padre

La Policía continúa buscando a las dos niñas, Anna y Olivia , hermanas de uno y seis años que fueron presuntamente secuestradas por su padre , Tomás Gimeno , hace cuatro días y del que también se desconoce su paradero . El hombre había amenazado a su exmujer y madre de las pequeñas con hacerlas desaparecer. El rastro que dejó, sobre todo, la lancha abandonada en medio del mar, hace temer lo peor, pero no hay nada definitivo y siguen las esperanzas y la búsqueda por tierra, mar y aire a la que se han unido también miembros de la UCO .

Cronología de los hechos

La relación de Tomás Gimeno, de 37 años, con la madre de sus hijas, nunca fue fácil. Rota la pareja, al parecer ella habría rehecho su vida, algo que él no aceptaba. Tampoco la relación con su propia familia era buena.

Todo comenzaba el martes cuando a las cinco de la tarde, Tomás recoge a sus hijas Anna y Olivia, a la salida del colegio. Asegura a Beatriz, expareja y madre de las niñas, que solo estarían con él cuatro horas porque a las nueve de la noche se las va a devolver. Una medida que no llama la atención a la madre porque es algo habitual de la custodia compartida que mantienen los progenitores.

Veinte minutos más tarde Tomás, zarpa con su barco y un minuto antes de las diez de la noche, Beatriz le vuelve a llamar. Esta vez, él cambia su discurso y le dice que "se va a encargar bien de las niñas y que no va a volver a verlas. Ni a ellas, ni a él".

Tras colgar, a las diez en punto, Beatriz, asustada, llama a la Guardia Civil y le denuncia. Entre las diez y media y once menos veinte de la noche, se registran otras dos llamadas más de Beatriz mientras él seguía en ruta. Sus dos respuestas son iguales: "No te las voy a devolver".

Y una hora más tarde, a las once y media, Tomás regresa a puerto porque necesita cargar su móvil. Se sube, de nuevo, al coche y se acerca a la gasolinera más cercana. Allí compra el cargador, y vuelve al puerto. Le pide al vigilante de la Marina si lo puede enchufar en su carita y tras recibir un sí como respuesta, permanece a la espera 15 minutos. En ese rato el trabajador dice que lo notó "nervioso y con ganas de salir al mar". Nada que ver con cómo estaba la primera vez que lo vio ese día, que actuaba con total normalidad.

Y en esa espera, también, otros trabajadores del puerto le preguntaron a Tomás el por qué estaba allí si había toque de queda. Él alegó no conocer la hora porque no tenía el móvil a mano.

La última llamada entre Beatriz y Tomás

Cinco horas y media más tarde, a las seis de la mañana, tras no saber nada de ellos, Beatriz pone la segunda denuncia a la Guardia Civil. Y a partir de entonces, empieza la investigación policial.

Beatriz ya se había quejado en diciembre ante la Guardia Civil de que su expareja le había amenazado verbalmente, pero no quiso presentar denuncia. En marzo, volvieron a preguntarle y comentó no se habían vuelto a repetir más episodios de amenazas. Ella había rehecho su vida, algo que a Tomás, no le sentó nada bien.