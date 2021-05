Iglesias desmiente que uno de sus escoltas participase en los incidentes de Vallecas durante el mitin de Vox

“En un acto de la oposición es de una gravedad extraordinaria el hecho de que hayan sido agredidos policías por parte de escoltas del Gobierno y no es menos grave que durante 15 días mientras el Gobierno organizaba un montaje balístico en el que nos han tenido encerrados todos estos días se haya ocultado a la opinión pública”, ha denunciado el líder de Vox, Santiago Abascal.

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha insistido en que “mis escoltas son miembros del Cuerpo Nacional de Policía y ninguno ha sido detenido. Un miembro de nuestro partido que es de Vallecas fue detenido y, por supuesto, no cometió ningún ilícito civil administrativo o penal”. “Y yo auguro que de aquí al martes no es descartable que se publique alguna noticia que me relacione con el asesinato ¡ de John Fitzgerald Kennedy”, ha ironizado.