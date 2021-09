Sonia Ferrer habla del cáncer de hueso que tuvo con 15 años: "Los médicos no se creían mi dolor"

A raíz de la muerte de Olatz Vázquez , la joven periodista cuyo cáncer no fue diagnosticado a tiempo por la crisis del coronavirus y cuyo proceso de enfermedad fue fotografiado por ella misma, Sonia Ferrer también ha contado su historia.

"Yo tenía muchísimo dolor, me tiraba por le suelo, y los médicos decían que tenía gases. Uno de ellos hasta llegó a insinar que, como yo vivía sola en el extranjero, a saber con quién me acostaba, cuando yo no paraba de repetir que era virgen", ha contado la presentadora, que ha sido entrevistada por su compañera y amiga, Toñi Moreno, ahora, también, nueva colaboradora de CAD.