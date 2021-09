"¿Por qué me has hecho esta barbaridad?", ha preguntado, al considerar que fue su amante la que le involucró en el asesinato de Pedro. "Soy el único que te ayudó cuando tenías un muerto en casa". En su defensa, Albert ha asegurado en 'Cuatro al día' que Rosa le pidió ayuda: "Me llamó desesperada por lo que había hecho y me pidió que fuera".