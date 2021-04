Jaime González estalla

Jaime González no ha podido contenerse y ha estallado tras conocer las palabras aprobadas por la RAE: "Me parece una supina estupidez", ha dicho. Además, expone que uno de los criterios básicos para añadir vocablos al diccionario es que tengan un uso extendido entre la población, y cree que este no es el caso. "¿Alguno de los que están aquí ha odio alguna vez eso de coronabebé?"