Hay muchas herencias que se pierden porque sus legítimos dueños no saben que les pertenecen. Sergio es cazaherederos y trabaja en una empresa en la que se encargan de contactar con los legítimos dueños de herencias de las que no tenían noticia.

Sergio un día llamó a la puerta de Cristina diciendo que le pertenecían 150.000 euros y un ático en Alcobendas. Ella se pensaba que era una estafa, pero Sergio le dio tantos datos sobre su familia que la convenció: “En un principio me dice que tengo una herencia y yo no sabía de quién. Porque yo no tenía relación con mi tío David. Fue una grata sorpresa”. La afortunada ya tiene el dinero y también el ático puesto a la venta.