El profesor suspendido por poner todo dieces explica su metodología: “Hay ocasiones para tener un diez todos los días”

“Hay penas que van por la vía penal que son menores que esta pena administrativa”, aseguraba el profesor indignado. “Pongo tantos dieces porque sumo los aciertos todos los días, no solo un día en un examen concreto, todos los días se suma. Hay ocasiones para tener dieces todos los días, t rabajamos por proyectos y evaluamos por competencias ”, explicaba Yván

“No siempre pongo dieces, lo que sí hago es estar atento para ponértelo. En el típico ejercicio que un alumno lo hace bien, yo no solo le digo que está muy bien, le pongo un diez. Y si no lo hacen bien, yo no le pongo la nota, ellos se ponen la nota… y si aciertan la nota, también les pongo un diez. Hay dieces todos los días que los hemos olvidado y silenciado durante años”, continuaba.