Los colaboradores de ‘CAD’ también se han mostrado muy críticos con las palabras de Arnaldo Otegi. “Todos ellos, también Otegi, saben quién queda sin juzgar y no han dicho sus nombres… hasta que no digan sus nombres y los pongan en mano de la justicia, son cómplices. Otegi dijo que era mejor no mirar atrás, ¡no, señor! Es mejor mirar atrás porque solo mirando atrás se cura una herida”, aseguraba Cristina Fallarás.