La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo , ha puesto sobre la mesa el debate del reparto equitativo de las tareas domésticas al responder una pregunta sobre la nueva factura de la luz. Uno de los comentarios más escuchados en los últimos días es que, para ahorrar, los ciudadanos tendrán que poner la lavadora de madrugada. Así ha respondido Calvo: “El temazo no es a qué hora se plancha, sino quién pone la lavadora y quién plancha ”.

En ‘Cuatro al día’, los colaboradores estaban debatiendo sobre la nueva factura cuando Israel García Juez ha hecho un comentario que ha despertado las críticas de sus compañeros. “En torno a quién pone o deja de poner la lavadora, yo creo que aquel que lo haga mejor. Yo cada vez que he metido mis torpes y negras manos en ese aparato del demonio he conseguido que mis jerséis y mis calcetines buenos queden como auténticos patucos “, ha dicho el colaborador.

Tras escuchar esas palabras, Euprepio Padula le ha preguntado si entonces ni plancha ni lava en su casa. Aquí es cuando García Juez ha pronunciado la frase de la polémica: “No, porque Dios no me ha dado ese talento”.