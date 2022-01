Miguel, padre de Esther, la joven desaparecida en Traspinedo: “No soy optimista, cuando pasa una cosa así siempre se resuelve de la peor forma”

‘Cuatro al día’ ha hablado con Miguel López, el padre de Esther, desaparecida hace 11 días en Traspinedo , en Valladolid. En su búsqueda, que está calificada de alto riesgo, están volcados la Guardia Civil, la Policía y los vecinos del pueblo. Mientras continúan las batidas, los investigadores han dejado claro que no descartan ninguna hipótesis y se ha confirmado que el caso ha pasado a tratarse como ‘desaparición forzada’.

La complicada situación está afectando cada vez más a la familia, tanto que Miguel, ha contado que su mujer y su otra hija han tenido que ser atenidas por los servicios médicos: “Les han puesto un tranquilizante, pero no sé si eso va a servir de algo”. Los colaboradores han querido transmitir a Miguel un mensaje de esperanza, pero el padre de Esther asegura no ver la luz al final del túnel: “Estoy seguro de que la policía está haciendo todo lo que puede y más, pero que no llame, que haya desaparecido el móvil, eso en la vida ha pasado”.