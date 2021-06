Este lunes comienzan las maniobras militares de la OTAN más importantes en África, las African Lion 2021 , encabezadas por Estados Unidos y Marruecos. Desde el principio, Marruecos insistió en que se celebrarían en el Sahara Occidental hasta que en el último momento ha sido Estados Unidos quien le ha corregido y ha asegurado que no cruzarán territorio ocupado. Se celebran todos los años pero esta vez España no participará.

Otros ejercicios militares celebrados este marzo entre EE.UU y Marruecos, cerca de Canarias, no fueron avisados y provocó problemas en la navegación aérea de la zona. Las maniobras militares son otro elemento más de presión de Marruecos ante España , aparte de la migratoria, y que ya comenzó desde el mismo momento que Marruecos se independizó de Francia.

Nos encontramos en 1975 y desde hace años que el Sáhara español sufre los ataques de los independentistas del frente polisario por un lado y los de Marruecos por otro . A esto se suma la presión de la ONU para descolonizar el territorio. Así pues, España prepara para mayo de 1975 el referéndum de autodeterminación . Tenía incluso el censo listo. Marruecos maniobra para que no se realice . Hasta que aprovechando que España estaba con el dictador moribundo y camino a la inestabilidad política, utiliza a su población civil, escoltada por militares y respaldada por los EE.UU para ocupar el Sahara .

Pero la presión de Marruecos no descansa. Como señala Ignacio Cembrero periodista y especialista en el Magreb: ”España no ha dejado de ceder ante las presiones marroquíes. De hecho, es el gran valedor del reino alauita ante La Unión Europea aunque muchos de sus favores España no quiere que se sepan”.