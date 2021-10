Ana comenzaba la conexión sin poder contener las lágrimas y contagiaba la emoción al reportero y a los presentes en plató. Tras repasar un vídeo de lo sucedido, la mujer intentaba explicaba cómo se dio cuenta de que su casa estaba okupada. “Yo voy a limpiarla todas las semanas, en un viaje que es una auténtica odisea… y cuando llego me habían cambiado la cerradora”.

“La policía subió y salió una mujer con un bebé de unos 5 meses aproximadamente, y les dijo que necesitaba una semana”, comentaba desesperada Ana. “La policía me dijo que no se me ocurriese subir, ni intentar entrar en mi casa porque entonces perdía todos mis derechos, el delito lo cometería yo”, comentaba muy emocionada.