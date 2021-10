Pero no todo son buenas noticias en la esfera de David Bustamante, ya que volvió a estar en el centro de la polémica por el concierto homenaje a Álex Casademunt, que finalmente fue cancelado. El cantante cántaro fue uno de los señalados, acusado de querer cobrar por adelantado 4.000 euros. “Cuando ya se ha mostrado la verdad, para qué voy a seguir alimentando la polémica… quien me conoce de verdad sabe perfectamente que es mentira, y no todo vale. Yo quiero estar trabajando tranquilo y fuera de polémicas. Que me dejan descansar un poco, que pongan el foco en otro lado”.