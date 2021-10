Algunos palmeros vuelven a sus casas pese al peligro por la erupción del volcán: “No tenemos dónde ir”

La erupción del volcán de la isla de La Palma no da tregua, después de ya 16 días el volcán entra hoy en una fase explosiva que podría provocar nuevas rupturas en el cono. Además, se han registrado más de 120 terremotos en las últimas 24 horas con una magnitud superior a tres, hay 8 bocas de las que emana lava y preocupa, y mucho, la calidad del aire.

Pese a todo, algunos vecinos no tienen más remedio que convivir con el estruendo durante 24 horas al día , cada vez más amenazante y con el suelo temblando a sus pies. Un equipo de ‘Cuatro al día’ se ha desplazado hasta el barrio de El Paso, con el volcán a menos de 2 kilómetros de sus casas , algunos vecinos regresan a sus domicilios pese al peligro.

Lorenzo es uno de los vecinos que fue desalojado porque su casa está muy cerca del volcán y que ahora ha vuelto a su vivienda . “ No tenemos otro sitio donde ir . Esto hay que vivirlo, esto es impresionante”, aseguraba el palmero visiblemente emocionado.

“Por las noches a veces concilias el sueño porque ya no te quedan fuerza, pero las noches las pasa en vela porque no hay cómo dormir con este ruido. Las previsiones no son muy buenas, y en vez de ir a mejor, va a peor”, comentaba desesperado Lorenzo.