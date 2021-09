Luis Miguel llama a ‘Cuatro al día’ 15 minutos después de salvarse de la riada de Toledo: “Me llegaba el agua al pecho”

"He ido a la casa de mi hijo y he dejado ahí el coche y he vivido un auténtico horror. El agua ha derrumbado el muro y yo me he subido a la planta de arriba por si acaso. He visto mi coche pasar flotando y también contenedores y el agua me llegaba al pecho. Al final, la riada ha bajado y he conseguido salir y venir a mi casa a darme una ducha porque estaba helado. Acabo de llegar hace 15 minutos y os he llamado", ha dicho.