Manuel, el hostelero insumiso al que el TC le ha dado la razón: “Todo el mundo me tachó de loco”

“Yo empecé esto por hambre y lo único que le pido a la justicia que, si por trabajar me tienen que detener, que me detengan, y que en la sentencia pongan que me detienen por trabajar”, aseguraba Manuel.

“No es cuestión de que no quiera pagar las multas, es que es ilegal, y yo lo dije desde el primer día, y a mí nadie me creyó, y todo el mundo me tachó de loco”, comentaba el hostelero antes de asegurar que no ha recibido ninguna ayuda y cargar duramente contra el Gobierno de la Generalitat.