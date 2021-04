Muchas personas discrepan de la opinión de Óscar y creen que esa no es la situación general de los jóvenes. Por ejemplo Álvaro , que ha estudiado Periodismo y pese a trabajar y marcharse fuera de España, no ha podido ahorrar de la manera que Óscar ha propuesto.

Joaquín Prat discrepa de la opinión de Óscar

Para Óscar, esa es la situación de la mayoría de la gente, pero el presentador de ‘Cuatro al día’ discrepa: “Tengo la sensación de que tú estás colocado en un lugar que no es el de la mayoría”, le dijo. Estas palabras no sentaron nada bien al invitado, que se enfadó: “¡Mi madre es peluquera y mi padre, carnicero!, ¿vale?” A pesar de ello, Joaquín Prat siguió explicando su postura: “Tus padres tienen profesiones muy dignas, pero no es la realidad de la mayoría de los hogares en base a la tasa de paro de este país”; respondió, refiriéndose a la falta de trabajo de los padres y a la dura situación por la que pasan muchas familias, emprendedores, etc.