La vivienda de Olga fue adquirida por un fondo buitre y ahora no le dan la posibilidad de quedarse en ella, a pesar de haber pagado 98.000 euros. “Ahora me piden 67.000 euros que me es imposible pagar, no puedo más, tengo un trabajo precario de cuatro horas y no llego a 400 euros”, explica.