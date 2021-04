Ana Rosa responde a Iglesias

Joaquín Prat, con Ana Rosa

El presentador de ‘Cuatro al día’ se ha posicionado con Ana Rosa y ha dicho, en referencia a Iglesias: “Todo esto parte de que quien debiera coordinar la atención en las residencias de mayores era el vicepresidente segundo del Gobierno en ese momento. El 19 de marzo de 2020 comparece ministro Illa para decir que delega en el vicepresidente segundo del Gobierno la coordinación de las residencias entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, eso que se vino a llamar cogoberzana y saltó por los aires. Se decía que era urgente medicalizar las residencias y no se hizo; que era urgente conseguir EPIs pi y no había y no llegaron. Dijo el vicepresidente segundo que eso de que el virus lo paramos unidos sería una declaración vacía si cualquier mayor quedaba desamparado. Un año después no había pisado una sola residencia de mayores”.