Ayuso contesta sobre su polémica bajada de impuestos: “Si ya no recaudaban nada, para qué los íbamos a tener”

El vídeo de esta explicación se hizo viral en Twitter y hoy, en una nueva comparecencia, Ayuso ha contestado a la crítica vertida por el economista: "He visto estos días las críticas a la bajada de los impuestos. Efectivamente, eran tres impuestos con los que ya no se recaudaba nada y lo dije. Y, si ya no recaudaban nada, para qué los íbamos a tener".