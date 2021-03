El estado de alarma actual permite viajar fuera de España en el puente de San José y Semana Santa

El puente de San José y la Semana Santa son las primeras vacaciones de los españoles en lo que va de año pero los cierres perimetrales de la comunidades autónomas limitan a donde ir durante estas fechas. No va haber turismo nacional. Sin embargo, ¿se podrá viajar fuera de España? El decreto del estado de alarma dice que no se aplica la restricción de la movilidad a fronteras internacionales.

En muchas localidades españolas, sus negocios sobrevivían gracias al turismo nacional. Muchos pueblos contaban con las visitas de los turistas madrileños y, ahora, no pueden recibirlos. En Salou, pasaba lo mismo con los aragoneses, donde tienen muchos su segunda residencia. No obstante, si un un británico quiere disfrutar la Semana Santa en Salou no tendrá problema. Su única limitación será la comunidad autónoma ya que no podrá salir de ella a otra parte del país.