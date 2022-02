Hallan el cuerpo de una mujer en la parcela de Traspinedo donde buscan a Esther López

Además, han seguido muy de cerca a los sospechosos. Por un lado, comprobar que su amigo Óscar no estaba donde dijo le ha puesto en el punto de mira. Su versión no cuadra para la Guardia Civil. El contó que discutieron y que ella se bajó enfadada en un bar. Sin embargo, Óscar no durmió donde dijo y aunque en su coche no se ha hallado nada, a los investigadores les ha llamado la atención que el coche estaba demasiado limpio, ni una mota de polvo. Por otro lado, los investigadores creen a Carlos, que contó que se bajó del coche donde iba con Carlos y Esther cerca de su casa, ya que, sus hijos han asegurado que durmió con ellos.