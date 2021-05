Las claves para que no afecte a nuestro bolsillo el cambio de la factura de la luz

Para saber cómo le afecta el cambio exactamente, coja su factura y busque en los datos del contrato las siglas PVPC. Si aparecen es una de las 10 000 000 de viviendas del mercado regulado. Para la mayoría de ellas, el cambio de tarifa va a suponer una ligerísima bajada de la factura anual. El mayor problema lo tendrán los 14 000 000 de hogares, más de la mitad del total, que no tienen las siglas PVPC en la factura. Son los clientes del mercado libre o los que tienen tarifa con discriminación horaria o fija. La mayoría sufrirá una subida en el recibo.

No se sabe cuánto van a subir ya que las eléctricas aún no han dicho cómo van a repercutir el cambio en esas tarifas. Si intentan comprobarlo, se encontrarán con mensajes en los que se les informa que están actualizando lo que entra en vigor pasado mañana y a partir de entonces atenderán sus dudas. Para saber si la oferta es buena o no, tendrán que comparar el precio que les den con el del mercado regulado.