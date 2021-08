Colas para pedir cita en ambulatorios y hospitales saturados por carencias de Atención Primaria

Pero esta situación no solo se produce en estas zonas , más pobladas en verano. Madrid, en el mes en el que está más vacía , tiene los servicios de urgencia saturados , en parte precisamente por las carencias en su Atención Primaria .

"La gente sigue viniendo porque no son atendidos en los centros de salud. Más que nada porque está absolutamente sobrepasado. Hay centros de salud que están cerrando y recortando horarios. Llegan a los hospitales y en los hospitales no hay dónde ponerles. No hay plantas a las que mandarles, entonces se acumula en la urgencia", señala Ana López-Merino, enfermera y delegada sindical de MATS.