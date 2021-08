Aumentan las agresiones de pacientes a sanitarios: "Me dijo que mucho cuidado por si tenía un susto al salir"

"Amenazas de 'como esto no vaya bien, te vas a enterar'. Insultos tipo 'eres una inútil' o 'una incompetente'. 'Mañana me voy a presentar aquí y voy a avisar hasta a la Policía'. Gritos en las salas de espera o empujones ". Es el día a día de los sanitarios en muchos centros de Atención Primaria, y en algunos casos la agresividad va a más.

Elena tiene pendiente un juicio por agresión de una paciente. "Entró en la consulta, se lanzó encima de mi mesa, quitándose la mascarilla, gritando e insultando. Yo me tiré hacia atrás porque pensaba que me iba a pegar. Me dijo que me iba a enterar, que no me olvidara de su cara", cuenta la doctora, miembro de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos.