'CAD' se infiltra en el chat de unos padres negacionistas de Murcia : enseñan a sus hijos a no llevar mascarilla

Hoy, día 18 de agosto, era, según los planes que tenía el Gobierno de Pedro Sánchez, la fecha en la que España debía alcanzar el 70% de la población vacunada con la pauta completa contra el covid. Aunque no se ha conseguido llegar a dicha cifra, sin embargo, España sigue estando a la cabeza de los países en los ratios de vacunación.

El programa se ha infiltrado en su grupo de Telegram, donde ellos mismos comparten las estrategias que les van a enseñar a sus hijos para que no se pongan las mascarillas cuando estén en las aulas, de cara al último curso. Por ejemplo: "Cuando el profesor les pregunte que por qué no llevan la mascarilla, que ellos saquen un folio y escriban: "la mascarilla no protege".