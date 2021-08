Un trabajador de una residencia de ancianos que no quiere vacunarse: "¿Quién dice que la vacuna protege?"

'Cuatro al día' ha hablado con un trabajador de una residencia de personas mayores que no quiere vacunarse porque, tal y como ha dicho, no es "obligatorio". Aunque su nombre ha quedado en el anonimato, tampoco ha querido revelar si se ha vacunado o no, alegando, como ya se ha comentado varias veces en este programa, que no tiene por qué revelar sus datos médicos.