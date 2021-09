Al conocer esta noticia, 'Cuatro al día' se ha trasladado hasta el barrio de Malasaña, donde supuestamente había tenido lugar la agresión y allí, la reportera se ha encontrado con el joven denunciante. Éste ha dicho que no quiere salir en la televisión y ha dejado constancia de lo mal que se siente: "Yo no quiero hablar con nadie, lo único que quiero es que me trague la tierra".