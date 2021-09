Toñi Moreno defiende su condición sexual frente a las agresiones: "Tengo derecho a amar a quien me de la gana"

Tras escuchar su relato: un hombre se le acercó en el metro llamándole "maricón e hijo de puta" y le dio un puñetazo tan fuerte en la cara que le rompió las gafas, Toñi Moreno se ha emocionado. "Estos casos a mí me afecta personalmente porque yo tengo derecho a amar a quien me de la gana. Quiero vivir en un país en el que no se condene dar un beso a una chica en la calle", ha dicho la presentadora de Mediaset.