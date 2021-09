Miguel ha perdido la visión de un ojo tras una agresión homófoba: “Me llamaron maricón de mierda y empezaron a pegarme”

‘Todo es mentira’ ha charlado en directo con Miguel Ángel Berraco , un joven que ha perdido temporalmente la visión de un ojo tras una brutal agresión homófoba en Velada, Toledo . “La verdad es que estoy bastante bien, para lo que ha podido pasar… yo lo puedo contar, pero, desgraciadamente, hay gente que no puede contarlo ”, aseguraba Miguel todavía con la cara amoratada e hinchada de la paliza.

“Me insultaron, me llamaron maricón de mierda y empezaron a pegarme”, contaba Miguel Ángel visiblemente afectado. El joven asegura que, afortunadamente, golpes no le han dejado lesión interna, “solo es la hinchazón que me impide ver y comer con normalidad”.