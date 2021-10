Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ha mostrado su descontento: “Como entenderán no es el mejor momento, un incremento de las cotizaciones como se pretende en este proyecto es la peor noticia para muchos autónomos que están todavía en el alambre, sin saber si su actividad va a aguantar mucho tiempo”.

‘Cuatro al día’ ha entrevistado en directo a Magnolia Pérez, autónoma afectada , que ha criticado duramente esta medida: “Somos los grandes olvidados. No puede ser que en todos los demás países se les haya pagado todo, y nosotros cada vez pagando más”.

“Esto es una vergüenza ¡una vergüenza! yo no sé si nos tenemos que tirar a la calle como han hecho en Francia, pero hay que hacer algo, esto no se puede conseguir”, continuaba Magnolia visiblemente afectada. “Esto no se puede consentir, van a acabar con la clase media… y el Gobierno se sube el sueldo. ¡No tienen vergüenza!”.