Verena tiene covid persistente y tose cada dos segundos: “Los médicos dicen que puede ser un error del cerebro”

Verena tiene 16 años y cogió el coronavirus a finales del mes de octubre y todavía hoy está sufriendo los síntomas. Tiene covid persistente y tose cada dos segundos . “Los médicos dicen que puede ser un error del cerebro, pero no es cien por cien seguro”, cuenta a ‘Cuatro al día’.

“Físicamente estoy agotada, pero mentalmente me encuentro bien”, le dice Verena a Joaquín Prat. Por las noches consigue descansar porque la tos solo se produce cuando está despierta, no cuando duerme. “Pero en cuanto me despierto vuelvo a toser”, explica.