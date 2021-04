En 'Cuatro al día' hemos hablado con Critobal Barceló, el ex jefe del detenido. "Como todo el mundo tenía sus cositas. No era una persona perfecta pero tampoco…El último día que trabajó se ve que presentaba síntomas y no se quiso ir en ese momento. Los compañeros de trabajo que había en ese turno así se lo indicaron, pero no se fue. Tuvimos un brote de seis personas infectadas incluido él. Miembros de su ámbito familiar también fueron infectados, incluso tres bebés", cuenta.