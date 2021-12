La actriz y cantante no pudo contar su versión de la relación con e el Rey Juan Carlos en aquel programa de televisión. ¿Qué pasó realmente ese día? ¿Iba Bárbara Rey a confesar algún secreto que hubiese puesto patas arriba la democracia española?

“Me llamó por teléfono y me dijo: ‘hola, soy Bárbara Rey’ así a bocajarro. ‘me tienen secuestrada aquí en un despacho de Canal 9, no quieren que hable porque lo voy a contar todo’. Me dijo que estaba amenazada de muerte y que temía por su vida y por la de sus hijos”, cuenta el periodista.