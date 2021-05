Alba Nevado Nieto , una chica de 21 años que iba a trabajar en Feria Internacional del Turismo ya ha llegado a Madrid, ha denunciado a través de las redes sociales que, finalmente, esto no ha podido ser así. La joven explica entre lágrimas que una empresa intermediaria que le había contratado para dicho evento, tras tener problemas con por la talla del uniforme, había decidido no contar con ella. La protagonista y la portavoz de la Agencia Best Way han estado en el programa para hablar, desde su punto de vista, de esta situación.

Alba, la chica que denuncia haber sido discrimina por su talla, habla con el programa

Alba ha entrado por videollamada en el programa para dar más detalles sobre este problema que se ha conocido a través de las redes: "Recibo el uniforme, un vestido de talla única y no me estaba bien. Mi jefe me dijo que me darían una talla 42 que era lo que tenían y me dijo que si ese traje no me estaba bien era un problemón y que si yo tenía un traje negro. Me pruebo la talla 42 que no me estaba bien y después de ver que no había talla para mi, la solución que pusieron fue: 'Alba, vete a tu casa porque no hay uniforme para que tú trabajes".