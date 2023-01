El vecino del presunto asesino de Algeciras: “Acusaba a sus compañeros de piso de 'infieles' e intentó matar a uno de ellos"

‘Cuatro al día’ ha hablado en directo con el vecino de Yasin Kanza, el presunto asesino , y ha revelado que en los últimos meses había cambiado totalmente su forma de ser. “Tenía barba y te hablaba de cosas que no tienen sentido. Hablaba del demonio, de matar”, ha contado.

Vivía con otros compañeros y su vecino cuenta que les acusaba de ser “infieles” por fumar y beber. “Ha intentado matar a su compañero porque últimamente tiene paranoia”, ha añadido. Ante la sorpresa de la reportera, siguió contando lo ocurrido en ese episodio: “Su compañero estaba hablando con otro compañero de cosas normales y él salta con su paranoia diciendo que estaban hablando mal de él. No sé si era una excusa para echarle de donde él dormía o piensa así. Se saca un machete y le dice ‘o te vas o te corto el cuello ”. Según el vecino, el arma exhibida en esa ocasión era la misma con la que habría atacado las dos iglesias.

El joven ha contado que él ya sabía que disponía de esa arma y que quería llamar a la policía, pero que cuando lo comentó con sus compañeros de piso le dijeron que no lo hiciera porque estaban en situación irregular en España.

Su vecino nos ha contado que no se relacionaba con gente diferente últimamente que pudiera haber provocado ese cambio en él, pero que sus amigos sí lo notaron y ya no querían verle: “Cuando ha hecho este cambio le han dejado solo. No sé si le ha afectado más eso. De repente se pone agresivo y quiere pelear, la gente últimamente le tenía miedo por su forma de pensar y su actitud”.