La policía ha detectado “elementos de radicalización en redes sociales” por parte del detenido por los ataques de Algeciras

La policía ya ha registrado su vivienda, una infravivienda en la que pagaba alquiler y en la que se han encontrado “varios pendrives, la funda del machete con la que asesinó al sacristán”, ha contado el periodista. Por el contrario, no se han hallado “elementos claros de radicalización ni más armas”, pero s í “elementos de radicalización en redes sociales en los últimos meses”.

Después de asaltar las iglesias de San Isidro y de La Palma, y de asesinar presuntamente al sacristán, el presunto asesino se dirigió a otra parroquia cercana, la capilla Europa. No pudo entrar porque las personas que estaban dentro cerraron y le impidieron el paso. “Comenzó a patear la puerta y gritaba ‘Alá, Alá’. No puede entrar, comienza a andar y la policía local le reduce, pero no intenta agredirles”, ha informado Nacho Abad.