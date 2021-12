La mujer de la historia tenía Alzheimer avanzado: “Pero un día sucedió algo extraordinario. La visité y me llamó por mi nombre y ella pronunció mi nombre, me llamaba y me daba un fuerte abrazo. Me quedé helada. Llevábamos años sin escucharla y no se levantaba por su propio pie. Nos contó que, en tres días, iba a irse de este mundo”.