El equipo de 'Cuarto milenio' vive una experiencia paranormal en el Palacio de Justicia de Vitoria: "Se escucha un alarido terrorífico"

La aterradora historia del fantasma Andresito

Iker Jiménez vivió de niño junto al escenario de las apariciones

Pero Iker no es el único que ha quedado fascinado por la historia de las apariciones de Andresito. Rubén Salazar, realizador audiovisual, grabó hace 22 años en el palacio de Justicia un cortometraje que le marcó para siempre. Se trataba de ‘Rosas del sur’ , una cinta para la que se eligió este escenario y durante cuyo rodaje ocurrieron cosas que aún hoy Rubén no puede explicar.

Según explica el realizador, en una de las noches de grabación, cuando bajó las escaleras que daban a la planta baja, se encontró de frente con dos personas que no debían estar allí. Se trataba de un niño pequeño, de uno 8 o 9 años, acompañado de un anciano: “Me los encontré de frente y les dije que se fueran de allí, que no podían estar en el ese lugar. Ellos no me contestaron y ni tan siquiera se movieron. Yo salí a la calle dejándoles tras de mí y cuando volví a entrar ya no estaban allí, nadie más les había visto”.