Iker Jiménez: "Nos hemos acostumbrado mirando el móvil a que eso es el mundo"

"Están pasando una serie de cosas extrañas en el ámbito de las redes sociales que me gustaría compartir con ustedes. Hay casi una especie de idea común, a nivel empresarial mediático, de lo importante que son las redes y del temor que se les tiene cuando no son algo predecible (…) Me gustaría decir, valorando siempre lo que tienen de bueno, que no son siempre el oráculo que algunos creen que son.